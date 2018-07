AP: на озере в Миссури перевернулась лодка с пассажирами

Прогулочная моторная лодка-амфибия потерпела крушение в четверг на озере Тейбл-Рок в штате Миссури. По меньшей мере восемь человек погибли. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее телеканал Fox News информировал, что на борту амфибии находился 31 человек. Несколько человек из числа спасшихся госпитализированы. На месте трагедии работают группы водолазов.

Местные власти пока не уточняют, что стало причиной крушения. Метеорологи информировали о сильном ветре, достигавшем местами 26,8 метра в секунду.

This is what it looked like at Table Rock Lake nine nautical miles from where the 'Ride the Ducks' boat capsized. (Credit: Rick Kettles) pic.twitter.com/ZSVgzQia8z