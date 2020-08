Ուժեղ պայթյուն է որոտացել Բեյրութի նավահանգստում գտնվող հրավառության պարագաների պահեստում

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ուժեղ պայթյուն է որոտացել Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի նավահանգստում: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, ինչպես հայտնում է ՏԱՍՍ-ը, Al Mayadeen հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ պայթյունը տեղի է ունեցել ծովային նավահանգստի 12-րդ հատվածում:

Նախնական տվյալների համաձայն` պայթյունը որոտացել է պահեստում, որտեղ պահվում էին հրավառության համար նախատեսված պարագաներ:

Հավանական զոհերի և հասցված վնասի մասին դեռևս չի հաղորդվում:

Տեսանյութը` Ահարոն Շխրտմյանի ֆեյսբուքի էջից

What #Beirut looks like now on the street-level#BeirutExplosion



MORE: https://t.co/k001zUvFum pic.twitter.com/rrWuuoMXUO