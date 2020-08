Мощный взрыв произошел на складе пиротехники в порту Бейрута

Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, взрыв сотряс жилые кварталы ливанской столицы. Некоторые жилые дома и офисы повреждены.

По предварительным данным, пострадали десятки человек.

Причины взрыва пока не установлены.

Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. Телеканал Al Mayadeen сообщал, что взрыв произошел на складе пиротехники.

What #Beirut looks like now on the street-level#BeirutExplosion



MORE: https://t.co/k001zUvFum pic.twitter.com/rrWuuoMXUO