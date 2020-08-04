Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

Мощный взрыв произошел на складе пиротехники в порту Бейрута

Мощный взрыв произошел на складе пиротехники в порту Бейрута

Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, взрыв сотряс жилые кварталы ливанской столицы. Некоторые жилые дома и офисы повреждены.

По предварительным данным, пострадали десятки человек.

Причины взрыва пока не установлены.

Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. Телеканал Al Mayadeen сообщал, что взрыв произошел на складе пиротехники.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации