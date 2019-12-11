Армен Саркисян принял представителей команды ЮНИСЕФ в Армении 

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял представителя ЮНИСЕФ в Армении Таню Радочай и группу членов команды ЮНИСЕФ в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил гостей с 25-летием ЮНИСЕФ в Армении и высоко оценил работу, проделанную командой ЮНИСЕФ.

«ЮНИСЕФ является хорошим примером того, как люди, объединяясь и объединяя свои силы, могут добиться хороших результатов, - сказал президент. - Как показал ЮНИСЕФ своей деятельностью, если есть воля, если есть любовь, если есть концентрированность на конкретной проблеме, многого можно добиться».

Представитель ЮНИСЕФ в Армении Таня Радочай поблагодарила президента и супругу президента Нунэ Саркисян за их поддержку, согласившись с тем, что для того, чтобы расти здоровыми, дети нуждаются в любви и заботе. «Наша работа сосредоточена на этом. Мы придаем большое значение образованию, социальной защите, здоровью детей и стремимся, насколько это возможно, помогать как правительству, так и родителям, чтобы обеспечить заботу и равные условия для детей», - сказала Радочай.

Она отметила, что 25 лет деятельности в Армении показали хорошие результаты, но также подчеркнула важность реализации эффективных программ для настоящего и будущего.

От себя лично и от имени президентского института президент Саркисян выразил готовность помочь ЮНИСЕФ в успешном выполнении ее миссии.