Пашинян усматривает необходимость изменения восприятия и имиджа крупного бизнеса в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян усматривает необходимость изменить имидж и восприятие крупного бизнеса в Республике Армения.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе инвестиционного форума «Мой шаг —во имя Арагацотнской области», начавшегося 12 октября.

«Говоря о большом бизнесе, даже до сих пор в Армении понимают что-то плохое, и это серьезная проблема. Я думаю, что в настоящее время это изменение действительно происходит, потому что уже все больше начинают понимать, что крупный бизнес - не так уж плохо. Очень важно, чтобы большой бизнес стал играть ведущую роль и вести за собой малый и средний бизнес. Малый бизнес должен стать средним бизнесом, средний бизнес должен стать большим бизнесом, а большой бизнес — глобальным бизнесом», - сказал премьер.