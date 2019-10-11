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В Гааге состоялось первое заседание армяно-нидерландского дружеского круга 

В Гааге состоялось первое заседание армяно-нидерландского дружеского круга 

В Гааге в рамках официального визита делегации во главе с председателем Национального Собрания Армении в Королевство Нидерландов 11 октября состоялось первое заседание дружеского круга Армения – Нидерланды. Сопредседатели – вице-спикер НС А.Симонян и вице-спикер Палаты представителей Нидерландов Джоэл Фордевинд.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, на заседании присутствовали члены Палаты представителей Нидерландов, члены армянской общины, деятели культуры и образования.  

В ходе заседания участники обменялись мнениями по углублению политических, экономических, образовательных и культурных  связей между Арменией и Нидерландами.




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