В Гааге состоялось первое заседание армяно-нидерландского дружеского круга 

В Гааге в рамках официального визита делегации во главе с председателем Национального Собрания Армении в Королевство Нидерландов 11 октября состоялось первое заседание дружеского круга Армения – Нидерланды. Сопредседатели – вице-спикер НС А.Симонян и вице-спикер Палаты представителей Нидерландов Джоэл Фордевинд.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, на заседании присутствовали члены Палаты представителей Нидерландов, члены армянской общины, деятели культуры и образования.

В ходе заседания участники обменялись мнениями по углублению политических, экономических, образовательных и культурных связей между Арменией и Нидерландами.