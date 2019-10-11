Армения приветствует любую инициативу по углублению экономического сотрудничества в СНГ: Пашинян

Армения приветствует любую инициативу, направленную на углубление экономического сотрудничества между странами СНГ и расширение интеграционных процессов.

Как передает Арменпресс, об этом на очередном заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде 11 октября скказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он выразил благодарность президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и туркменским коллегам за организацию заседания на высоком уровне и за теплый прием.

“Не могу не отметить, что очень впечатлен Ашхабадом, его прекрасной архитектурой, кстати, я здесь впервые. Хочу также выразить признательность Туркменистану за работу, проделанную в период его председательства в СНГ, направленную на развитие СНГ. Ваша эффективная работа нашла свое отражение в вопросах повестки нашего сотрудничества”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что Армения приветствует Декларацию об экономическом, стратегическом сотрудничестве и поддерживает любую инициативу, направленную на углубление экономического сотрудничества, расширение интеграционных процессов в странах СНГ. Документ обозначает важные стратегические цели для сотрудничества, для достижения которых необходима скоординированная и последовательная работа как в двустороннем, так и многостороннем формате.

Никол Пашинян счел важным совместное послание народам СНГ, международному сообществу в связи с 75-летием Великой Отечественной победы.

“Очень важно информировать нашу молодежь о той важной роли, которую сыграли наши народы в борьбе с фашизмом, в наших странах, а также и в других государствах. По разным оценкам, за эти годы погибло около 300 тысяч армян”, - сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что представители нашей нации сражались в рядах Советской Армии. По его словам, Армения содействует любому конструктивному шагу, направленному на объективное освещение исторических событий тех лет, а также выступает против всех тех попыток, которые пытаются делать субъективные комментарии.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с рабочим визитом находится в Туркменистане. Он принимает участие в очередном заседании Совета глав государств - участников СНГ. Премьер-министр Никол Пашинян уже встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.