Возвращение находящихся в Хургаде граждан Армении может быть организовано сегодня: МИД

Власти Армении предпринимают шаги по возвращению оставшихся в Египте граждан Армении в страну. Их возвращение может быть уже сегодня.

В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отметила: “Посольство Армении в Египте прилагает все возможные усилия, чтобы как можно скорее было организовано безопасное возвращение наших граждан на родину. Посольство ведет переговоры по организации возвращения, по возможности, уже сегодня”.

Руководитель офиса вице-премьер-министра РА Тиграна Авиняна Вараг Сисерян также сообщил, что для перемещения граждан Армении из Хургады обсуждается несколько вариантов.

“Решение проблемы почти найдено. Сообщаю также, что правительство готово заплатить за перелет граждан Армении из Египта в Армению чартерным рейсом”, - отмечает он.

Около ста граждан Армении 25 июля остались в Хургаде из-за отмены рейса OTF 3703 Хургада -Ереван.