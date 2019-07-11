В Ереване началось внеочередное общее собрание судей

В суде общей юрисдикции столичных административных районов Ачапняк и Давидашен 11 июля проходит внеочередное общее собрание судей. Как передает «Арменпресс», общее собрание судей должно избрать из своего состава 3 членов Высшего судебного совета.

Голосованием из 11 кандидатов выберут троих. Свои кандидатуры на вакантные места судей ВСС представили Давид Балаян, Анаит Туманян, Ваге Халатян, Гагик Ованнисян, Вардуи Овнанян, Симизар Овсепян, Аргишти Казарян, Месроп Макян, Сурен Мноян, Рубен Вардазарян и Елена Кочарян.

Не исключено, что на собрании также будет обсуждено письмо судьи Конституционного суда Ваге Григоряна в связи с ситуацией в Конституционном суде, которое он направил общему собранию судей.