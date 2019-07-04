Делегация НС в Варшаве встретилась с маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским

3 июля делегация постоянной комиссии НС по внешним отношениям во главе с Рубеном Рубиняном встретилась с маршалом Сената Республики Польша Станиславом Карчевским.

Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи стороны высоко оценили взаимодействие между профильными комиссиями НС Армении и Сената Польши и продолжение традиции проведения совместных заседаний, подчеркнув, что вышесказанное свидетельствует о взаимной готовности предпринимать практические шаги по еще большему углублению и обогащению армяно-польской повестки.

В этом контексте Рубинян подтвердил готовность депутатских групп дружбы к более активному взаимодействию во благо углубления связей между парламентами двух стран.

Стороны высоко оценили значение армянской общины в общественно-политической жизни Польши, подчеркнув ее роль в армяно-польской повестке.

Стороны коснулись также и партнерства Армения - ЕС, было подчеркнуто значение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. В контексте 10-летия Восточного партнерства была подчеркнута важность укрепления достижений и планирования совместных работ к следующему 10-летию.

Обе стороны отметили важность стимулирования взаимных контактов, активизации взаимодействия в различных сферах, как ключевого фактора укрепления связей между двумя государствами.