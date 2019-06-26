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Авиакомпания "Армения" получила разрешение на прямые регулярные рейсы Ереван- Москва-Ереван


Авиакомпания "Армения" получила разрешение российской стороны на прямые регулярные рейсы Ереван-Москва-Ереван.

Заместитель директора авиакомпании Геворг Хачатрян в беседе с Арменпресс отметил, что идет процесс регистрации нового самолета Boeing 737-700 в Армении, который, согласно плану, будет в Ереване  8 июля.

Ежедневно будет выполняться два рейса, которые будут совмещены с рейсами Ереван-Тбилиси-Ереван партнера авиакомпании Georgian Airlines - грузинской авиакомпании.

Согласно утвержденному графику, транзитное время пассажиров, направляющихся в Тбилиси и обратно, в Ереване составит 50 минут.




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