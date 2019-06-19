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Армен Саркисян обсудил с руководством компании «Леонардо» возможность сотрудничества в IT-сфере


Президент Армении Армен Саргсян, находящийся с рабочим визитом во Франции, сегодня посетил павильон знаменитой итальянской компании "Леонардо" в рамках знаменитой международной авиационной выставки в Париже, которая проходит в Ле Бурже.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, руководители компании «Леонардо» представили президенту Армении свою продукцию и новейшие технологии, их возможности и инновации в этой области.

Затем  президент Саркисян провел приватную  беседу с генеральным исполнительным  директором компании «Леонардо»АлессандроПрофумо. В частности, в ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества с Арменией в сфере информационных технологий, образования и искусственного интеллекта.

Компания «Леонардо», специализирующаяся на производстве оборонного и охранного оборудования в  аэрокосмической промышленности, широко использует в своем производстве высокие технологии, а также занимается развитием информационных технологий.

Президент Саркисян предложил руководству компании посетить Армению для изучения и обсуждения на месте  перспективных направлений сотрудничества.

 

 

 




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