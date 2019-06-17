Макрон заявил, что Франция выступает против выхода России из Совета Европы
Франция стремится избежать выхода России из Совета Европы, поскольку это противоречило бы интересам российских граждан. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Франция, встав во главе Комитета министров [СЕ], выступает не за снятие санкций, но [за то, чтобы] избежать выхода России из Совета Европы, - сказал он. - Это негативно отразилось бы на той цели, к которой мы стремимся, а также для российских граждан, для всех тех, кто видит в СЕ средство защиты своих прав".
Макрон подчеркнул, что Франция, как председатель Группы семи (G7), выступает за сохранение действующих международных санкций в отношении России. Однако при этом он подчеркнул, что исключение страны из состава Совета Европы по желанию определенных сил в первую очередь "ударит по интересам неправительственных организаций и активистов, которые видят в Совете Европы некое средство защиты". "Членство в СЕ дает гражданам страны доступ к юрисдикции ЕСПЧ, принадлежность к правовому пространству [организации]", - отметил Макрон.
"Мы увидели наметившуюся траекторию полного выхода России из СЕ. Еще при финском председательстве поэтому была начата работа, которую мы поддержали. Она заключалась в том, чтобы призвать Россию соблюдать условия: уважать юридические и принципиальные решения организации, платить взносы [в бюджет СЕ]", - уточнил глава государства.