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Главы МИД Армении, Греции и Кипра подвели итоги трехсторонней встречи


Министры иностранных дел Армении, Греции и Кипра подвели итоги первой трехсторонней встречи. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении, Анна Нагдалян.

“Министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян, министр иностранных дел Греции, Георгий Катругалос и министр иностранных дел Кипра, Никос Христодулидис подводят итоги первой трехсторонней встречи”, - написала Нагдалян, цитируя слова министра иностранных дел Армении, Зограба Мнацаканяна: “Это очень важная платформа для укрепления отношений между нашими народами. Наши цели - мир, стабильность и процветание”.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе визита на Кипр провел ряд встреч на высоком уровне.




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