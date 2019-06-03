Аппарат премьер-министра Армении будет иметь 720 сотрудников, утвержден устав Офиса главного комиссара по делам диаспоры

Решением премьер-министра Никола Пашиняна утвержден устав Офиса главного комиссара по делам диаспоры аппарата премьер-министра.

Как передает «Арменпресс», решение об этом размещено на правительственном egov.на сайте am.

Другим решением установлено число штатных единиц аппарата премьер-министра - 720.

До структурных изменений правительства, по которым вместо 17 бывших министерств, правительство будет иметь 12, оптимизировано также и Министерство диаспоры.

Аппарат премьер-министра имел 600 штатных единиц. В связи с тем, что Офис главного комиссара по делам диаспоры включен в аппарат премьер-министра, штат последнего увеличился.