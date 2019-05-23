Мы активно работаем с российскими коллегами, состоится визит Николая Патрушева в Армению: Секретарь Совбеза

Секретарь Совета безопасности Армении, Армен Григорян уверяет, что он активно сотрудничает со своим российским коллегой, и нет никаких проблем. Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами после заседания правительства, отвечая на вопрос о том, не считают ли его в России западным деятелем и нормально ли сотрудничество, поскольку несколько лет назад он участвовал в антироссийских акциях, Григорян сказал: “Этот вопрос, я думаю, вопрос годичной давности, в армяно-российских отношениях я не вижу никаких проблем. На моем уровне мы активно работаем, я в активных связях со своим коллегой, мы провели уже три встречи, скоро, 18 июня, встретимся в России, а также, наверное, состоится визит Николая Патрушева (секретарь Совета безопасности России) будет в Армению, по этому вопросу пока ведутся переговоры, в дальнейшем мы это уточним”.