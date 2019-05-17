Пашинян намерен решить проблему цены на газ в Армению до конца года

ЕРЕВАН, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Армения намерена до КОНЦА 2019 года заключить соглашение с российским “Газпромом” по вопросу снижения цены на газ, поставляемый в Армению из Российской Федерации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна 17 мая в беседе с журналистами российских СМИ.

«Я убежден, что снижение цен на газ реально. Проблема связана не только с ценой на газ, но и с эффективностью Евразийского экономического союза. У нас, в принципе, уже есть соглашение о том, что будет создан общий энергетический рынок, и наши предложения соответствуют логике переговоров. Недискриминационные цены на газ и энергию важны для эффективности ЕАЭС. Я бы хотел решить эту проблему до конца года», - сказал Пашинян.

С 1 января 2019 года российская компания “Газпром” подняла цену на газ для Армении со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.