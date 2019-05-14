Никол Пашинян в Брюсселе провел короткую встречу с Ильхамом Алиевым

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в Брюсселе провел краткую встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы Армении и Азербайджана в Брюсселе приняли участие в официальном ужине, посвященном десятилетию Восточного партнерства. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил премьер-министр Армении.

“Я и господин Алиев во время ужина провели короткую беседу. Это был общий разговор о текущей ситуации в Нагорном Карабахе”, - сказал он.

Говоря о возможности новой встречи в будущем, Никол Пашинян подчеркнул, что пока нет конкретных планов.

“Я уверен, что переговорный процесс продолжится, и сейчас очень важно вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров. Невозможно достичь урегулирования этого конфликта без Карабаха”,- подчеркнул премьер-министр Армении.