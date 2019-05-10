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Армения активизирует международное сотрудничество по возвращению незаконно вывезенных за рубеж активов


Ведутся работы по активизации сотрудничества с коллегами из ряда стран для возвращения активов, незаконно вывезенных за рубеж из Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в НС сказал генпрокурор Армении Артур Давтян, отвечая на вопрос депутата от фракции “Мой шаг” Вагаршака Акопяна.

Депутат поинтересовался, какие действия предприняты в связи с возвращением активов, вывезенных за пределами Армении, и какие результаты ожидаются.

“Это правовой процесс, который имеет частное и общее проявление. Частным проявлением является то, что предметом рассмотрения дела в рамках каждого уголовного дела является причиненный ущерб или выяснение движения так называемых похищенных сумм. И когда выясняется, что привлекаемое в качестве обвиняемого или подозреваемое лицо в результате присвоенных сумм имеет также недвижимое, движимое имущество или банковские счета за пределами страны, то применяются простые уголовно-процессуальные процедуры для выяснения их движения, наложения ареста на распоряжение, восстановления в дальнейшем убытков”.

По заверению Давтяна, в настоящее время активно осуществляются шаги для организации более оперативного, эффективного и быстрого процесса. Прокурор подчеркнул важность и активизацию сугубо международного сотрудничества. “Делаются попытки и ведется активная работа для активизации сотрудничества с нашими партнерами из стран в где могут быть такие банковские движения”, - сказал он.

По словам Давтяна, у них уже есть результаты: в результате международного сотрудничества был выявлен ущерб, нанесенный преступлением по одному уголовному делу. И результат на данный момент в том, что у них есть возможность запретить распоряжаться активами.




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