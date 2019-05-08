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Армения пытается установить отношения с Соединенными Штатами на новом уровне: Пашинян


Армения пытается установить отношения с Соединенными Штатами на новом уровне. Как передаетАрменпресс, об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что отношения с США, по сути, 7 мая начались в новом формате – это работа, которая называется армяно-американский стратегический диалог.

“Мы в любых отношениях ожидаем, что они должны соответствовать новому статусу Армении, а Армения сегодня имеет новый статус. Армения сегодня является ведущей демократической страной, и мы должны опираться на эту реальность во всех отношениях”, - сказал премьер-министр.

Говоря об Амулсаре, Пашинян подчеркнул, что проблема будет решена в соответствии с национальными интересами.

На вопрос журналиста о том, ожидаются ли встречи с высокопоставленными чиновниками США, премьер-министр РА ответил, что не располагает данными об этом.




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