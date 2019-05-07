В Wikileaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

Находящийся в тюрьме основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подавлен, но не сломлен, он нуждается в общественной поддержке, заявил главный редактор сайта Wikileaks Кристин Храфнссон.

Во вторник Храфнссон и американская актриса Памела Андерсон посетили Ассанжа в тюрьме Белмарш, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ассанж подавлен, но не сломлен. Он очень сильный человек. Он будет бороться. Он знает, что не виновен, что не делал ничего плохого. Вот почему он надеется на поддержку общества", - сказал Храфнссон журналистам после встречи с обвиняемым.

Андерсон призналась, что ей было тяжело увидеть друга за решеткой.

"Мне было трудно увидеть Джулиана здесь. Это тяжело и шокирует. Он не должен находиться в тюрьме усиленного режима, он не совершал насильственных действий, он невиновен. У него нет доступа к библиотеке, компьютеру, он полностью отрезан от информации. Он не может даже поговорить с детьми", - сказала журналистам актриса.