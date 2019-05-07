Между внешнеполитическими ведомствами Армении и Китая состоялись политические консультации

Между Министерством иностранных дел Республики Армения и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики состоялись политические консультации, для проведения которых в Армению прибыла делегация Министерства иностранных дел КНР во главе с советником департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуо Чицюном (Guo Zhijun).

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, армянскую делегацию возглавил начальник управления Азии, Океании и Африки МИД Армении Арег Ованнисян.

В ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе двусторонний политический диалог и взаимные визиты, расширение и углубление взаимодействия, сотрудничество в международных организациях. Состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также региональных проблем.

Было выражено удовлетворение тем фактом, что в текущем году были намечены положительные развития в направлении выхода армянской винодельческой продукции на китайский рынок, а также частных инвестиций из Китая в Армению в сфере малого и среднего бизнеса, чему способствовало улучшение бизнес-среды Армении.

Делегация КНР также встретилась с заместителем министра иностранных дел Армении Аветом Адонцем. Заместитель министра иностранных дел Армении отметил, что в рамках запланированных в этом году взаимных визитов и мероприятий в политической, экономической и культурной сферах необходимо приложить и дополнительные усилия для обеспечения продвижения всего комплекса армяно-китайского сотрудничества.