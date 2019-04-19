Армения в Китае примет участие в саммите “Один пояс, один путь”

В Китайской Народной Республике с 25 по 27 апреля состоится второй международный саммит высшего уровня “Один пояс, один путь”. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс֊конференции 19 апреля заявил министр иностранных дел КНР Ван Йи.

В саммите примут участие представители 150 стран, 37 из которых - на уровне глав государств. На саммите приедут представители 90 международных организаций - более 5000 иностранцев. На мероприятии аккредитованы 4000 журналистов китайских и зарубежных СМИ, в том числе и корреспондент государственного информационного агентства “Арменпресс” Карен Хачатрян.

“Саммит - важнейшее международное дипломатическое событие этого года для Китая. Главной темой форума станет создание единой зоны и дороги и открытие красивого будущего”, - ֊сказал Йи.

В первый день саммита состоится торжественная церемония открытия, а затем круглый стол с участием глав государств, тематические обсуждения и форумы с участием бизнесменов.

Представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн сообщил, что в 2013 - 2018 годах объем прямых инвестиций в зону составил 90 млрд долларов, увеличиваясь на 5,2% в год. Министерство торговли Китая возглавит конференции на тему возможностей создания свободной экономической и торговой зоны. Участники также будут иметь возможность проводить обсуждения с экспертами разных сфер.