ППА проголосует против проекта изменений в структуре правительства

Парламентская фракция Национального собрания “Процветающая Армения” проголосует против проекта закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и прилагаемых проектов. Как передает Арменпресс, об этом заявил в парламенте Армении 17 апреля член фракции МикаелМелкумян.

“Структура должна иметь логику: нужно собрать инфраструктуры в одном месте, а реальный сектор экономики в другом. Вы не доказали, и не можете доказать, насколько наши дела продвинутся с этой структурой. Ту ошибку, которую вы допустили в программе правительства, вы сделали также и в программе изменений этой структуры, потому что вы не учли механизмов измеримости. С этой структурой вы не сможете сделать экономическую революцию. Фракция “Процветающая Армения” однозначно проголосует против этого проекта”, - сказал Мелкумян.

В случае принятия проекта новое правительство будет иметь следующие министерства:

Министерство иностранных дел

Министерство обороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство юстиции

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство образования, науки и культуры

Министерство охраны природы

Министерство здравоохранения

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство промышленности высоких технологий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля объявил, что вместо Министерства диаспоры отныне будет пост Главного комиссара по делам диаспоры в аппарате премьер-министра. Комиссар будет представителем премьер-министра в отношениях с диаспорой и от имени премьер-министра будет координировать работу правительства в отношениях с диаспорой.