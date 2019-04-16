В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как сообщает «Арменпресс», в повестку дня заседания 16 апреля включен ряд вопросов.

В повестке дня - обсуждения во втором чтении пакета проектов О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О государственной поддержке сферы информационных технологий”, О внесении изменений в Налоговый кодекс РА, а также пакет проектов О внесении изменения и дополнения в Закон РА “Об акционерных обществах” и в Закон РА “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

В повестку включены также выборы судьи Конституционного суда, назначение председателя Комиссии по регулированию общественных услуг РА, ответ на запрос фракции “Просвещенная Армения” правительству РА.

Будут обсуждены также проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и представленный в приложении проект закона “О содействии лицам, пострадавших во время событий 1 - 2 марта 2008 года в Ереване” и ряд других проектов.