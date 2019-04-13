После посещения Давида Санасаряназартонкцы разблокировали ж/дорогу Гюмри- Ереван

После посещения главы Службы госконтроля РА Давида Санасаряназартонкцы разблокировали ж/дорогу Гюмри-Ереван, проходящую рядом с селом.

Как передает Арменпресс, дорогу заблокировали после того, как в селе стали слышны выстрелы.

Давид Санасарян предложил сельчанам разблокировать дорогу и изложить свои требования. Жители вместе главой СГК направились в сельскую администрацию.

В Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение о том, что в селе Зартонк произошел инцидент с участием группы лиц. Один из участников применил охотничье ружье.

Быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные необратимые последствия инцидента. Полицейские обезвредили применившего ружье и задержали как его, так и несколько других участников.

Пятеро из участников обратились за медпомощью. По предварительным данным, у двоих ранение осколком от пули.

Полицейские ряда подразделений контролируют ситуацию на месте.