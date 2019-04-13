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После посещения Давида Санасаряназартонкцы разблокировали ж/дорогу Гюмри- Ереван


После  посещения  главы  Службы  госконтроля РА Давида Санасаряназартонкцы  разблокировали ж/дорогу  Гюмри-Ереван, проходящую рядом  с  селом.

Как  передает Арменпресс, дорогу  заблокировали после  того, как  в  селе стали слышны  выстрелы.

Давид  Санасарян предложил сельчанам  разблокировать дорогу  и изложить свои требования. Жители  вместе   главой  СГК направились в  сельскую администрацию.

В  Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение  о том, что в  селе Зартонк  произошел инцидент с  участием группы лиц. Один из участников применил охотничье  ружье.

Быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные  необратимые  последствия  инцидента. Полицейские  обезвредили применившего ружье и задержали как  его, так  и несколько других участников.

Пятеро из участников  обратились за  медпомощью. По предварительным данным, у  двоих ранение  осколком от пули.

Полицейские  ряда подразделений  контролируют ситуацию на месте.

 

 




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