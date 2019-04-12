Суд огласил решение о прекращении уголовного преследования на основании неприкосновенности Роберта Кочаряна
Суд общей юрисдикции города Еревана отклонил жалобу о прекращении уголовного преследования второго президента РА Роберта Кочаряна на основании неприкосновенности.
«Арменпресс» передает, что адвокаты Кочаряна не присутствовали на судебном заседании.
Рассмотрение жалобы группы защиты о прекращении уголовного преследования в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна завершилось 11 апреля.
Заседание вел Гагик Погосян.
По уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 УК РА: свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. Микаел Арутюнян был объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог в 5 млн драмов, а Роберт Кочарян арестован. Решение об аресте было обжаловано адвокатами Роберта Кочаряна.