Суд огласил решение о прекращении уголовного преследования на основании неприкосновенности Роберта Кочаряна

Суд общей юрисдикции города Еревана отклонил жалобу о прекращении уголовного преследования второго президента РА Роберта Кочаряна на основании неприкосновенности.

«Арменпресс» передает, что адвокаты Кочаряна не присутствовали на судебном заседании.

Рассмотрение жалобы группы защиты о прекращении уголовного преследования в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна завершилось 11 апреля.

Заседание вел Гагик Погосян.

По уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 УК РА: свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. Микаел Арутюнян был объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог в 5 млн драмов, а Роберт Кочарян арестован. Решение об аресте было обжаловано адвокатами Роберта Кочаряна.