Могерини призвала добиться прекращения огня в Ливии

Срочное прекращение огня должно быть достигнуто и реализовано в Ливии в гуманитарных целях. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Ее заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"В Ливии необходимо срочное гуманитарное прекращение огня для оказание помощи раненым и гражданским лицам", - сказала она, подчеркнув, что обсуждала ситуацию со спецпредставителем ООН в Ливии Гасаном Саламе. "Необходимо остановить эскалацию насилия, и я убеждена, что европейцы будут едины в этом сегодня", - продолжила она.

"Ливийцам больше не нужны боевые действия между ними, им нужен мир и диалог. Необходимо разделить ресурсы и власть в Ливии в конструктивном ключе, а не продолжать борьбу друг с другом", - порекомендовала Могерини.