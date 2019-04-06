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Мы сотрудничаем с Руандой по предотвращению геноцидов на международном уровне — ЗограбМнацаканян


Армения и Руанда обладают огромным  потенциалом для совместной работы во  благо двух стран, двух народов.

Как  сообщили Арменпресс в Управленииинформации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА,  так  заявил на брифинге с представителями руандийских СМИ министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян. 

«У нас общая история трагедии, общий опыт преодоления трагедии и  устранения потерь этих  преступлений. Мы вместе с Руандой работаем над предотвращением геноцида на международном уровне. Исходя из собственного опыта, опыта наших народов, мы знаем, что если не решить эту проблему, не бороться с этим преступлением, оно будет преследовать поколения. Это преследует поколения наших людей, потому что глубина трагедии ужасна», - сказал он.

Министр ИД отметил, что Армения и Руанда вносят серьезный  и важный  вклад в  международные усилия по предотвращению геноцидов, массовых злодеяний и преступлений против человечности. 

«Мы намерены и впредь  работать вместе. Кроме того, у  наших  страногромный потенциал и  опыт развития, и я думаю, что у нас много общего и в этом. У нас есть опыт,  по  расширению и укреплению благосостояние людей и нашей страны – благодаря умному развитию. Мы наблюдаем за  интересным развитием в Руанде, и за тем, как вы делаете упор на умные разработки. Ваша страна и президент стоят у  истоков создания центра SmartAfricaи  инициативы интеллектуального развития в Африке. Это вызывает огромный интерес.

По словам ЗохрабаМнацаканяна, в Армении отмечен большой прогресс в области высоких технологий, инноваций, интеллектуальных решений, ИТ-решений и творческого образования. 

«У нас большой  опыт и интересная повестка. И у васесть свой опыт. Мы готовы наладить хорошее сотрудничество между двумя странами, особенно в этой области. Есть много других областей, в которых мы можем сотрудничать, и мы готовы реализовать и их. Мой визит насыщен важными и интересными встречами, я только что провел встречу со спикером и заместителями спикерапарламента. У нас была интересная дискуссия, и мы очень заинтересованы в остальной части моей программы. Предстоит вторая часть моего визита, посвященная сотрудничеству  в области прав человека, а также дискуссиям вокруг путей предотвращения геноцидов и массовых варварств», - сказал Мнацаканян.

Министр Мнацаканян заверил, что его визит будет нацелен также  на развитие сотрудничества между народами Армении и Руанды. 

«Я приехал сюда от имени народа и правительства Армении, чтобы выразить  солидарность с правительством и народом Руанды в  связи с проведением  мероприятий, посвященных  25-й годовщине Геноцида армян, и это основная цель нашего визита. В  вопросе  выбора  даты визита  наше внимание  пало на  7 апреля.  Вот почему я здесь, и я надеюсь, что, будучи  членом Международной  организации Франкофонии,  мы  разработали пути  совместной работы», - сказал министр ИД РА, добавив,  что октябрьскийсаммит МОФ – это важная,  полезная платформа сотрудничества, с очень сильным потенциалом. Это также платформа, которая объединяет наши народы и наши страны. 

«Мы признательны, что во время Ереванского саммита МОФ мы  смогли работать с  новоназначенным Генеральным секретарем,  моим хорошим другом и замечательным человеком – госпожой Луизой Мушикивабо. Мы высоко ценим дружбу между нашими народами и весьма  заинтересованы в обсуждении различных платформ сотрудничестваРуанды и Армении, в двустороннеми  многостороннемформатах.Франкофония – именно такая платформа. Я уверен, что членство Армении и Руанды в ООН, ЕАЭС Африканском союзе также может  способствовать укреплению двустороннего сотрудничества наших стран, наших народов», - сказал Мнацаканян.




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