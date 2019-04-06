Мы сотрудничаем с Руандой по предотвращению геноцидов на международном уровне — ЗограбМнацаканян

Армения и Руанда обладают огромным потенциалом для совместной работы во благо двух стран, двух народов.

Как сообщили Арменпресс в Управленииинформации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, так заявил на брифинге с представителями руандийских СМИ министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян.

«У нас общая история трагедии, общий опыт преодоления трагедии и устранения потерь этих преступлений. Мы вместе с Руандой работаем над предотвращением геноцида на международном уровне. Исходя из собственного опыта, опыта наших народов, мы знаем, что если не решить эту проблему, не бороться с этим преступлением, оно будет преследовать поколения. Это преследует поколения наших людей, потому что глубина трагедии ужасна», - сказал он.

Министр ИД отметил, что Армения и Руанда вносят серьезный и важный вклад в международные усилия по предотвращению геноцидов, массовых злодеяний и преступлений против человечности.

«Мы намерены и впредь работать вместе. Кроме того, у наших страногромный потенциал и опыт развития, и я думаю, что у нас много общего и в этом. У нас есть опыт, по расширению и укреплению благосостояние людей и нашей страны – благодаря умному развитию. Мы наблюдаем за интересным развитием в Руанде, и за тем, как вы делаете упор на умные разработки. Ваша страна и президент стоят у истоков создания центра SmartAfricaи инициативы интеллектуального развития в Африке. Это вызывает огромный интерес.

По словам ЗохрабаМнацаканяна, в Армении отмечен большой прогресс в области высоких технологий, инноваций, интеллектуальных решений, ИТ-решений и творческого образования.

«У нас большой опыт и интересная повестка. И у васесть свой опыт. Мы готовы наладить хорошее сотрудничество между двумя странами, особенно в этой области. Есть много других областей, в которых мы можем сотрудничать, и мы готовы реализовать и их. Мой визит насыщен важными и интересными встречами, я только что провел встречу со спикером и заместителями спикерапарламента. У нас была интересная дискуссия, и мы очень заинтересованы в остальной части моей программы. Предстоит вторая часть моего визита, посвященная сотрудничеству в области прав человека, а также дискуссиям вокруг путей предотвращения геноцидов и массовых варварств», - сказал Мнацаканян.

Министр Мнацаканян заверил, что его визит будет нацелен также на развитие сотрудничества между народами Армении и Руанды.

«Я приехал сюда от имени народа и правительства Армении, чтобы выразить солидарность с правительством и народом Руанды в связи с проведением мероприятий, посвященных 25-й годовщине Геноцида армян, и это основная цель нашего визита. В вопросе выбора даты визита наше внимание пало на 7 апреля. Вот почему я здесь, и я надеюсь, что, будучи членом Международной организации Франкофонии, мы разработали пути совместной работы», - сказал министр ИД РА, добавив, что октябрьскийсаммит МОФ – это важная, полезная платформа сотрудничества, с очень сильным потенциалом. Это также платформа, которая объединяет наши народы и наши страны.

«Мы признательны, что во время Ереванского саммита МОФ мы смогли работать с новоназначенным Генеральным секретарем, моим хорошим другом и замечательным человеком – госпожой Луизой Мушикивабо. Мы высоко ценим дружбу между нашими народами и весьма заинтересованы в обсуждении различных платформ сотрудничестваРуанды и Армении, в двустороннеми многостороннемформатах.Франкофония – именно такая платформа. Я уверен, что членство Армении и Руанды в ООН, ЕАЭС Африканском союзе также может способствовать укреплению двустороннего сотрудничества наших стран, наших народов», - сказал Мнацаканян.