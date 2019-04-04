Никол Пашинян принял вице-председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Шен Юеюэ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя Шен Юеюэ в правительстве, Никол Пашинян отметил, что развитие отношений с дружественным Китаем является одним из важных направлений внешней политики Армении, а визит вице-председателя Постоянного комитета ВСНП КНР придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами. Высоко оценив текущий уровень армяно-китайских отношений, премьер-министр отметил, что Армения заинтересована в развитии взаимовыгодных связей в политической, экономической, гуманитарной, технологической и других сферах, а также в привлечении инвестиций.

Выразив благодарность премьер-министру за прием, Шен Юеюэ отметилa, что Армения является дружественной для Китая страной и важным партнером. По ее словам, отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и Китай заинтересован в их дальнейшем развитии, в том числе в активизации межпарламентского сотрудничества.

Никол Пашинян также подчеркнул важность активизации межпарламентских связей, отметив, что, когда был депутатом парламента, в качестве члена Группы дружбы Армения-Китай он активно участвовал в укреплении армяно-китайской дружбы, и в качестве премьер-министра продолжит усилия в этом направлении. Шен Юеюэ отметила, что Китай высоко ценит вклад депутата Никола Пашиняна в развитие двусторонних связей в ходе парламентской деятельности и теперь готов углублять тесное сотрудничество.

Премьер-министр поблагодарил Китай за сбалансированную позицию в вопросе нагорно-карабахскому конфликта, подчеркнув важность поддержки международным сообществом процесса мирного урегулирования. Никол Пашинян отметил, что Армения продолжает приверженность принципу “Единого Китая”. Заместитель председателя Постоянного комитета отметила, что Китай продолжает поддерживать мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув важность урегулирования конфликта посредством политического диалога и региональной безопасности и стабильности.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и Китаем и перспективы его развития. Никол Пашинян отметил, что Армения заинтересована в развитии сотрудничества в области дорожного строительства, энергетики, высоких технологий и органического сельского хозяйства. Выразив удовлетворение темпами развития связей в сфере туризма, стороны подчеркнули важность практических шагов по установлению прямого воздушного сообщения. В контексте реализации конкретных программ и инициатив глава правительства подчеркнул важность организации заседания Совместной армяно-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Вице-председатель Постоянного комитета ВСНП КНР отметила, что Китай также заинтересован в отмеченных премьер-министром направлениях, существует большой потенциал для развития сотрудничества, и эти предложения она передаст соответствующим ведомствам Китая.

Стороны также коснулись сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что Армения как председательствующая сейчас в ЕАЭС страна будет и впредь поддерживать дальнейшее развитие отношений между Китаем и ЕАЭС. Вице-председатель Постоянного комитета ВСНП КНР высоко оценила роль Армении в сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем и подчеркнула перспективность программ, направленных на развитие деловых связей в области импорта и экспорта. В контексте интенсификации двустороннего экономического сотрудничества была обсуждена возможность активизации контактов между армянскими и китайскими предпринимателями. Премьер-министр Никол Пашинян также сообщил, что в октябре этого года в Ереване пройдет Всемирный конгресс по информационным технологиям, и выразил надежду, что китайские компании также примут участие в этом мероприятии.

Собеседники также обменялись мнениями о международных и региональных программах, инициированных КНР, в частности, об инициативах “Великий шелковый путь” и “Одна пояс и один путь”. Приветствуя эти программы и отметив их экономическую важность, премьер-министр отметил, что Армения готова участвовать в процессе их реализации.

Премьер-министр выразил благодарность за безвозмездную помощь, оказанную Китаем Армении, и в качестве свидетельства высокого уровня отношений между двумя странами отметил открытие в Ереване “Школы армяно-китайской дружбы” в 2018 году, которая уже довольно популярна и имеет около 400 учеников.