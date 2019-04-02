Зеленский и Порошенко сохраняют позиции после обработки 95% протоколов

Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно данным ЦИК Украины, другие кандидаты утратили такую возможность при любых результатах подсчета голосов в еще не обработанных протоколах.

В настоящий момент Зеленский получает 30,24%, Порошенко - 15,93%. За ними, получив 13,39%, следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта. Второй тур пройдет 21 апреля.

Ранее в понедельник министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что результаты первого тура президентских выборов на Украине обжалованию не подлежат, такая процедура допустима лишь на отдельных участках.