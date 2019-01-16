Генеральный секретарь Совета Европы поздравил Никола Пашиняна

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Армении по итогам Вашей победы на парламентских выборах 9 декабря 2018 года.

Формированием нового парламента в мирных условиях и в соответствии с конституционными нормами завершился начатый в прошлом году политический переход. Проведение и результаты выборов 9 декабря показывают стремление армянского народа к демократии и процветанию.

Совет Европы будет работать с новым правительством для достижения этих целей. Я убежден, что продолжительная приверженность демократическим институтам и верховенству закона, которую страна продемонстрировала в последние годы, будет и впредь продолжена на благо граждан Армении.

Желаю Вам успехов в исполнении Ваших важных обязанностей”.