Армянский бизнес присутствует во всем мире, а потому потенциал сотрудничества очень велик: Армен Саркисян

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, 15 января встретился в Абу Даби с госминистром ОАЭ Султаном Аль-Джабером и обсудил с ним перспективы экономического сотрудничества в различных областях

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе аппарата президента Республики Армения, Армен Саркисян отметил, что, несмотря на то, что Армения маленькая страна, однако армяне являются глобальной и взаимосвязанной нацией. И когда он, как президент, говорит о сотрудничестве, то имеет в виду не только Республику Армения, поскольку армяне, армянский бизнес повсеместны, благодаря чему потенциал сотрудничества несравненно возрастает.

Собеседники договорились, что в качестве первого шага будет посещение Армении делегации из ОАЭ, чтобы на месте ознакомиться с возможностями, обсудить и поставить имеющиеся предложения на деловую основу.