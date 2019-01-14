Когда заработает парламент Грузии

Парламент Грузии возобновит работу 5 февраля, говорится в регламенте законодательного органа.

Зимняя сессия парламента Грузии завершилась 27 декабря. Согласно документу, весенняя сессия парламента Грузии открывается в первый вторник февраля, который в текущем году выпадает на пятое число.

В рамках весенней сессии депутаты должны будут заслушать ежегодный доклад президента Грузии Саломе Зурабишвили, для которой это станет первым докладом на посту главы государства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Согласно новым поправкам в Конституцию Грузии и регламент парламента, законодательный орган Грузии вернулся из города Кутаиси (Имерети), где он работал с 2012 года, в Тбилиси. Поправки вступили в силу после инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили 16 декабря 2018 года.



