Арарат Мирзоян намерен сделать парламент более инициативным

Депутат армянского парламента Арарат Мирзоян, выдвинутый на должность спикера Национального собрания, выразил готовность преодолевать новые вызовы в парламенте в случае своего избрания. Как передает «Арменпресс» с его слов, НС Армении перестанет выступать в роли лишь откликающегося. По мнению Мирзояна, парламент также стать более инициативным. “Во всем мире авторами большей части законодательных инициатив являются правительства, но в нашем случае этот баланс чрезвычайно неравен и в этом направлении необходимо серьезно поработать”, - сказал кандидат в спикеры.

“Мой путь в исполнительной власти закончен и, в случае вашего согласия, я готов посвятить себя преодолению новых вызовов по становлению нового парламента в системе с парламентским управлением, и в рамках установленных Конституцией полномочий по формированию новых традиций и парламентской культуры”, - сказал он во время своего выступления.



По его словам, особенную ответственность на него – в случае избрания, возлагает именно то, что выборы в парламент прошли свободно и демократично.

Первое заседание второй сессии Национального собрания седьмого созыва стартовало в Армении. Как передает «Арменпресс», по регламенту первое заседание проводит самый старший по возрасту депутат Князь Хасанов, который представляет фракцию "Мой шаг".

В ходе первого заседания парламентарии должны выбрать спикера и трех вице спикеров. Ранее сообщалось, что должность спикера будет выдвинута кандидатура Арарата Мирзояна от блока "Мой шаг" (прежде он занимал пост первого вице-премьера). Двумя вице-спикерами от фракции большинства станут Лена Назарян и Ален Симонян.



От оппозиционных фракций кандидатами на пост третьего вице-спикера являются Мане Тандилян от партии "Просвещенная Армения" и Ваге Энфиаджян от партии "Процветающая Армения".



В ходе сегодняшнего заседания фракция большинства – "Мой шаг" представит на утверждение президента Армении Армена Саркисяна кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

В Национальном Собрании 7-го созыва представлены блок "Мой шаг" (88 депутатов), партии "Процветающая Армения" (26 депутатов) и "Просвещенная Армения" (18 депутатов). Парламент состоит из 132 депутатов, при том, что в нацсобрании предыдущего созыва насчитывалось 105 депутатов.