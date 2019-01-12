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Агентство по охране личных данных призывает воздержаться от загрузки приложения GetContact


Агентство по охране  личных данных призывает воздержаться от загрузки приложения  GetContact.

«GetContact начал рекламную компанию в   армянском домене Интернета. Загружая это приложение, вы делаете достоянием сети не только ваши данные, но и данные  тех людей, телефонные номера  которых у  вас зафиксированы», - как  передает Арменпресс, говорится в  рекомендации  Агентства по охране  личных данных.

Достоянием сети становятся эл//адреса,  IP устройства, электронным способом доступными становятся контакты  с  3-й стороной, появляется возможность использовать информацию в  вашем устройстве  в  любых маркетинговых целях и т.д.

Исходя  из сказанного,  Агентство по охране  личных данных призывает воздержаться от загрузки приложения  GetContact.

 




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