Агентство по охране личных данных призывает воздержаться от загрузки приложения GetContact.

«GetContact начал рекламную компанию в армянском домене Интернета. Загружая это приложение, вы делаете достоянием сети не только ваши данные, но и данные тех людей, телефонные номера которых у вас зафиксированы», - как передает Арменпресс, говорится в рекомендации Агентства по охране личных данных.

Достоянием сети становятся эл//адреса, IP устройства, электронным способом доступными становятся контакты с 3-й стороной, появляется возможность использовать информацию в вашем устройстве в любых маркетинговых целях и т.д.

Исходя из сказанного, Агентство по охране личных данных призывает воздержаться от загрузки приложения GetContact.