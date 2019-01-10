Посол Армении встретился с наследным принцем Кувейта

Посол Армении в Кувейте Сармен Багдасарян 9 января встретился с наследным принцем Кувейта Навафом аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабахом.

Как сообщили Арменпресс в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, наследный принц ас-Сабах поприветствовал посла Армении, пожелал ему успехов в его ответственной миссии и выразил удовлетворение дружескими отношениями между Арменией и Кувейтом.

Выразив благодарность за теплый прием и добрые пожелания, посол Багдасарян передал наследному принцу теплые приветствия от имени президента Армении и добавил, что с гордостью представляет Армению в дружественном Кувейте.

Посол заверил, что высокая поддержка Государства Кувейт, а также положительный имидж местной армянской общины создают широкие возможности для развития армяно-кувейтских отношений по всем направлениям.