Через несколько дней Турция начнет операцию на территории Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом заявил турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган.

«Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата», — сказал Эрдоган, добавив, что военная операция поспособствует политическому решению кризиса в Сирии.

Турецкий лидер напомнил, что президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца очистить этот район Сирии от бандформирований.

«Анкара надеется на выполнение этого обещания», — сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, на севере Сирии, что граничит с югом Турции, предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам.