Через несколько дней Турция начнет операцию на территории Сирии
Через несколько дней Турция начнет операцию на территории Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом заявил турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган.
«Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата», — сказал Эрдоган, добавив, что военная операция поспособствует политическому решению кризиса в Сирии.
Турецкий лидер напомнил, что президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца очистить этот район Сирии от бандформирований.
«Анкара надеется на выполнение этого обещания», — сказал Эрдоган.
По словам Эрдогана, на севере Сирии, что граничит с югом Турции, предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам.