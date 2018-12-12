Время в Ереване: 11:07:36,   12 Декабрь

Пыльная буря накрыла Аризону - завораживающие кадры


Смотрите на видео, как пыльная буря накрывает округ Юма в штате Аризона,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации