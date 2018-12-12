СМИ: в Страсбурге объявили траур после стрельбы на рождественской ярмарке

Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил день траура после того, как 29-летний мужчина устроил стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. Об этом сообщил в среду информационный портал DNA.

По его данным, рождественская ярмарка не будет работать 12 декабря. Также по решению мэрии были отменены все спектакли в театрах.

Вооруженный огнестрельным оружием мужчина вечером 11 декабря устроил стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. По последним данным, жертвами атакми стали три человека, 12 получили ранения. Полиции пока не удалось задержать стрелка,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом издание Le Progres сообщило, что стрельба произошла в трех точках города.

По данным телеканала BFMTV, французские власти рассматриваютпроизошедшее как теракт.

Подозреваемым является 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф Ш. Согласно информации полиции, мужчина подлежал аресту по подозрению в причастности к убийству.

Радиостанция France Info сообщила, что подозреваемый похитил машину такси, на которой скрылся с места происшествия. Сам водитель такси не пострадал, однако он сообщил, что преступник был ранен. По данным AFP, подозреваемый получил ранение во время перестрелки с военными.

В связи с полицейской операцией, в городе прекращено движение транспорта. Французское МВД призвало жителей не покидать домов и следить за рекомендациями властей. По данным СМИ, на границе Франции с Германией немецкая полиция усилила меры пограничного контроля.

В целях безопасности полиция перекрыла все южные маршруты в городе.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп собрал и возглавил межведомственную кризисную группу для координации усилий по ситуации в Страсбурге.

Французский президент Эмманюэль Макрон прибыл в Страсбург, где провел срочное совещание. Вместе с ним в город прибыл глава МВД Кристоф Кастанер.

Кастанер заявил, что в розыске нападавшего принимают участие 350 полицейских, 100 сотрудников судебной полиции, солдаты антитеррористической операции "Сантинель", подразделения оперативного реагирования полиции Франции.

Кроме того, правительство приняло решение усилить антитеррористические меры в стране. Речь идет о пограничном контроле и контроле на новогодних ярмарках по всей стране.

Президент Франции выразил соболезнования родным и близких погибших. "Вся солидарность нации адресована Страсбургу, жертвам и их семьях", - написал Макрон в Twitter.