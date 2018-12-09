В СК поступил один сигнал об избирательном нарушении

В Следственный комитет Армении на данный момент получен только один сигналоб избирательном нарушении, зафиксированном9 декабря на парламентских выборах.

Как передает Арменпресс, обэтом в информационном центре Центральной избирательной комиссии сообщил представитель отдела расследования нарушений общего и избирательного характера Управления по особо важным делам Следственного комитета Камо Саакян.

«В течение дня Следственный комитет получил только одно сообщение о нарушении. Оно касается создания препятствий для реализации избирателем свободного волеизъявления. Соответствующие действия предпринимаются. На данный момент уголовных дел возбуждено не было», - сказал он.

Камо Саакян сообщил также, что за несколько дней до выборов в Следственном комитете было сформировано специализированное подразделение по решению правительства для более эффективной организации расследования преступлений на выборах. В составе группе – высококвалифицированные следователи с соответствующей специализацией. Была также создана рабочая группа, нацеленная для проведения надлежащего контроля во время выборов и последующего периода и координацию работ.

В период до самого дня голосования Следственный комитет получил 6 сообщений. Из них 2 зарегистрированы в Армавире, 2 – в Арарате и по одному - в Лори и Арагацотне.Они касались воспрепятствования проведению выборной кампании, раздачи предвыборной взятки и т.д.