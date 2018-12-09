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В СК поступил один сигнал об избирательном нарушении


В Следственный комитет Армении  на данный момент получен только один сигналоб избирательном нарушении, зафиксированном9 декабря  на парламентских выборах.

Как передает Арменпресс, обэтом в информационном центре Центральной избирательной комиссии сообщил представитель  отдела  расследования нарушений общего и избирательного характера Управления  по особо важным делам  Следственного комитета Камо Саакян.

«В  течение  дня Следственный комитет получил только одно сообщение о нарушении. Оно касается создания  препятствий для реализации избирателем  свободного волеизъявления. Соответствующие действия предпринимаются. На данный момент уголовных дел возбуждено не было», - сказал он.

Камо Саакян сообщил также, что за  несколько дней до выборов в Следственном комитете было сформировано специализированное подразделение по решению правительства для более эффективной организации расследования преступлений на выборах. В составе  группе – высококвалифицированные следователи  с соответствующей  специализацией. Была также создана рабочая группа, нацеленная для  проведения надлежащего контроля во время выборов и последующего периода и координацию работ.

В период до самого дня  голосования Следственный комитет получил 6 сообщений. Из них 2  зарегистрированы в  Армавире, 2 – в Арарате и по одному  - в Лори  и Арагацотне.Они касались воспрепятствования проведению выборной  кампании, раздачи предвыборной взятки и т.д.

 

 

 




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