Председатель НС Армении Ара Баблоян принял делегацию во главе с вице-спикером Сената Итальянской Республики

5 декабря Председатель НС А.Баблоян принял делегацию во главе с вице-спикером Сената Итальянской Республики Паолой Таверной, находящуюся в Армении в связи с внеочередными парламентскими выборами в группе наблюдателей ПА ОБСЕ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостей, А.Баблоян подчеркнул, что Армения ценит деятельность наблюдательных миссий на этапе подготовки и проведения выборов, что необходимо для развития демократии и, в частности, совершенствования избирательной системы и ее функций.

Глава парламента, обратившись к армяно-итальянским отношениям, отметил, что РА всемерно осознает важность динамичного развития отношений с Италией, основанных на исторических связях двух народов.

А.Баблоян с удовлетворением констатировал, что обе страны объединяют и еще более укрепляют отношения армянская община Италии и общие историко-культурные, цивилизационные и демократические ценности. Председатель НС поблагодарил власти и народ Италии за доброе отношение к местной армянской общине.

Паола Таверна, поблагодарив за теплый прием, отметила, что визит посодействует еще большему углублению вековых дружественных отношений и взаимосотрудничеству Италии и Армении. “Мы сейчас находимся в идущей по пути демократии стране и желаем укрепления этого процесса”, - заявила вице-спикер Сената Италии.

По просьбе гостей А.Баблоян обратился к внутриармянским событиям, внеочередным парламентским выборам и региональным проблемам.