Президент Республики Арцах созвал совещание, посвященное ходу учебно-тренировочных сборов

Президент Республики Арцах Бако Саакян 17 сентября созвал совещание, посвященное ходу учебно-тренировочных сборов, стартовавших согласно плану мобилизационной готовности текущего года.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, с соответствующим докладом выступил министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян.

Президент дал конкретные поручения министру обороны и руководителям соответствующих структур по надлежащему решению обсужденных вопросов.