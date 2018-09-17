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Президент Республики Арцах созвал совещание, посвященное ходу учебно-тренировочных сборов


Президент Республики Арцах Бако Саакян 17 сентября созвал совещание, посвященное ходу учебно-тренировочных сборов, стартовавших согласно плану мобилизационной готовности текущего года.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, с соответствующим докладом выступил министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян.

Президент дал конкретные поручения министру обороны и руководителям соответствующих структур по надлежащему решению обсужденных вопросов.




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