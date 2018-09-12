Во время стрельбы у стадиона «Раздан» ранен человек: возбуждено уголовное дело

В следственном отделе Малатия-Себастия СК Армении возбуждено уголовное дело по ст.112 УК Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В 15:35 9-го сентября в оператвоном управлении полиции Еревана был получен сигнал о том, что некто по телефону сообщил о стрельбе у стадиона «Раздан».

В тот же день, в 16:35, из МЦ «1-й клинический» было получено сообщение о том, что к ним доставлен гражданин, 1992 г.р., с рваной раной в верней правой части передней брюшной стенки.

На месте оперативная группа выяснила, что гражданин был ранен во время ссоры, произошедшей у стадиона «Раздан», где при осмотре места преступления были обнаружены гильза, 2 патрона и следы, похожие на кровь.

Назначены экспертизы.

По данному случаю 09.09.2018 было возбуждено уголовное дело по ст.112 УК Армении.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.