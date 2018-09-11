СНБ опубликует подробности об имуществах Роберта Кочаряна и Александра Саргсяна

Служба национальной безопасности и Специальная следственная служба Армении расследуют наиболее сложные дела и занимаются самыми опасными людьми и группами. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал на пресс-конференции 11 сентября директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

«Эти люди обладают огромным имуществом, о котором мы поговорим в ближайшем будущем. Также поговорим о собственности семьи Роберта Кочаряна. Когда он говорит по телевизору и утверждает, что у него ничего нет, мы поговорим об этом фактами и опубликуем, что у него есть и как он все это получил. Например, как он получил гостиницу «Конгресс» в результате взятки в размере 6 миллионов долларов. У нас есть показания и у нас есть обоснованные доказательства», - сказал Ванецян.

Он подчеркнул, что у них есть схема того, как семья Роберта Кочаряна стала владельцем гостиницы “Конгресс”. «У нас есть источники денег, откуда они появились, у нас есть данные о том, как эти деньги были переведены семье Роберта Кочаряна», - сказал директор Службы национальной безопасности.

Он также сообщил, что у них есть информация о владениях Роберта Кочаряна, и эта информация позже будет представлена. Ванецян отметил, что уголовное дело уже начато.

«Незаконное обогащение им не угрожает, дело возбуждено по факту отмывания денег», - сказал директор Службы национальной безопасности, подчеркнув, что речь идет об 100 млн долларов. «И те люди, которые спрашивают, где находятся 50 процентов Сашика, я говорю, что 50 процентов Сашика находятся в банке. И поверьте, в будущем все будет опубликовано. Миллиарды долларов были украдены из этой страны», - сказал Ванецян.

Отвечая на вопрос, находятся ли деньги Александра Саркисяна в иностранных банках, Артур Ванецян сказал, что некоторая часть находится в иностранных банках, другая - в банках Армении.