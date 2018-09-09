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Премьер-министр Армении направил  поздравительное  послание  президенту  Таджикистана  по случаю   Дня  независимости

Премьер-министр Армении направил  поздравительное  послание  президенту  Таджикистана  по случаю   Дня  независимости

9 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян  направил  поздравительное  послание  президенту  Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника страны – Дня  независимости.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА.  

«Уважаемый господин президент,

Примите  мои искренние  поздравления  и наилучшие  пожелания по случаю национального праздника Таджикистана – Дня  независимости. Убежден, что активизация  политического диалога на высоком уровне, реализация  долгосрочных взаимовыгодных программ в экономической и культурно-гуманитарной  сферах поспособствуют дальнейшему  развитию и повышению уровня  партнерства  армяно-таджикских отношений.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружескому  таджикскому  народу – мира и благоденствия», - говорится в  послании премьера РА.

 

 




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