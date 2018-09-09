Премьер-министр Армении направил  поздравительное  послание  президенту  Таджикистана  по случаю   Дня  независимости

9 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА.

«Уважаемый господин президент,

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Таджикистана – Дня независимости. Убежден, что активизация политического диалога на высоком уровне, реализация долгосрочных взаимовыгодных программ в экономической и культурно-гуманитарной сферах поспособствуют дальнейшему развитию и повышению уровня партнерства армяно-таджикских отношений.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружескому таджикскому народу – мира и благоденствия», - говорится в послании премьера РА.