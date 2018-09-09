Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Таджикистана по случаю Дня независимости
9 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника страны – Дня независимости.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА.
«Уважаемый господин президент,
Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Таджикистана – Дня независимости. Убежден, что активизация политического диалога на высоком уровне, реализация долгосрочных взаимовыгодных программ в экономической и культурно-гуманитарной сферах поспособствуют дальнейшему развитию и повышению уровня партнерства армяно-таджикских отношений.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружескому таджикскому народу – мира и благоденствия», - говорится в послании премьера РА.