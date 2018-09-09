Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посетит Армению с официальным визитом 10 сентября.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра РА Арман Егоян.

«В рамках визита планируется встреча с Николом Пашиняном с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего главы правительств двух стран выступят сс заявлениями для СМИ. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посетит также Мемориал жертв Геноцида армян», - отметил Арман Егоян, добавив, что в рамках визита намечены встречи с президентом Армении и председателем НС РА. В честь высокого гостя будет дан официальный ужин от имени Никола Пашиняна.