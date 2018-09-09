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Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом

Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе  посетит Армению с официальным визитом 10 сентября.

Как  передает Арменпресс, об этом в Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра РА  Арман Егоян.

«В рамках визита  планируется встреча с Николом Пашиняном с глазу на глаз и в расширенном формате, после  чего  главы правительств двух стран выступят сс заявлениями для  СМИ. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе   посетит также Мемориал жертв  Геноцида армян», - отметил Арман Егоян, добавив, что в  рамках визита намечены  встречи с президентом Армении и председателем НС РА. В  честь высокого гостя будет дан официальный  ужин от имени Никола Пашиняна.

 




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