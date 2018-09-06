ИА “Арменпресс” подписало соглашение о сотрудничестве с Национальным информационным агентством Кыргызстана

Государственное информационное агентство Армении “Арменпресс” 6 сентября подписало соглашение о сотрудничестве с Национальным информационным агентством Кыргызстана “Кабар”. Документ был подписан директором ИА “Арменпресс” Арамом Ананяном и директором ИА “Кабар” Кубаничбеком Таабалдиевым в рамках 25-го заседания Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества независимых государств (Информсовет СНГ).

“Подписанием соглашения мы придали официальный характер сотрудничеству, которое продолжается уже несколько десятилетий. Подписание этого документа станет новым стимулом в обмене информацией. В наши дни существует острая необходимость в активации обмена информацией. Всегда приходит новое поколение, которое необходимо информировать о том, что происходит в наших странах”, - сказал Арам Ананян, подчеркнув важность постоянного характера обмена информацией.

По его мнению, соглашение будет способствовать тому, чтобы в Кыргызстане знали намного больше об Армении, а в Армении - о Кыргызстане.

25-е заседание Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества независимых государств состоялось в Иссык-Куле. Организатором мероприятия является национальное информационное агентство Кыргызстана “Кабар”.

Информационное агентство “Арменпресс” было создано 18 декабря 1918 года. Это первое информационное агентство Армении. В настоящее время агентство создает новостной контент на четырех языках (армянский, русский, английский и арабский).

“Арменпресс” заключил двусторонние партнерские соглашения с более чем двадцатью ведущими информационными агентствами мира, треть из которых подписано за последние пять лет.

“Кабар” является самым старым информационным агентством Кыргызстана. Оно основано в 1937 году. В настоящее время агентство публикует новости на кыргызском, русском, английском, турецком, китайском и арабском языках.