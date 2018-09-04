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Никол Пашинян опровергает слухи о том, будто желает видеть на посту президента Армении Левона Тер-Петросяна

Никол Пашинян опровергает слухи о том, будто желает видеть на посту президента Армении Левона Тер-Петросяна

Премьер-министр Армении  Никол Пашинян назвал абсурдными слухи о том, будто желает видеть на посту президента Армении Левона Тер-Петросяна.  Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам премьер-министр Армении  Никол Пашинян.

 «Давайте не говорить об абсурдных вещах. Президент Армении избран в марте этого года, и еще 7 лет он будет находиться на этом посту»,- сказал он.


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