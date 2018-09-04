Никол Пашинян опровергает слухи о том, будто желает видеть на посту президента Армении Левона Тер-Петросяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал абсурдными слухи о том, будто желает видеть на посту президента Армении Левона Тер-Петросяна. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Давайте не говорить об абсурдных вещах. Президент Армении избран в марте этого года, и еще 7 лет он будет находиться на этом посту»,- сказал он.