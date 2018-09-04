Формулировки Айка Марутяна были не очень корректными: Никол Пашинян

Формулировки кандидата в мэры Еревана от блока «Мой шаг» Айка Марутяна были не очень корректными. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Формулировки Айка Марутяна были не очень корректными. Я думаю, что любое наше заявление, политическое выступление – должны умещаться в рамках революции любви и согласия. Так что, думаю, мы должны говорить о более ярких цветах, чем черное и белое»,- сказал он.

В ходе благотворительного мероприятия блока "Мой шаг" 2-го сентября кандидат в мэры Еревана Айк Марутян сделал целый ряд заявлений, которые вызвали неоднозначную реакцию в армянском обществе. Он, в частности, отметил, что ситуация в стране достаточно определенная: есть светлые и темные силы. “Я хочу официально заявить, что да, мы – белые силы, а все те, кто не хотят, чтобы мы достигли успеха – могу сказать, что черные силы”, - сказал Марутян.При этом Марутян напомнил, что свою точку зрения на общественную реакцию он уже высказал на своей странице в Facebook, и добавить ему нечего.Ранее он написал, что не совершенен, и считает, что мог четче сформулировать свои мысли, и, возможно, в таком случае не было бы разночтений.